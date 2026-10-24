ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் கோவிலில் நாளை மகா கும்பாபிேஷகம்
ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் கோவிலில் நாளை மகா கும்பாபிேஷகம்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
உடுமலை: உடுமலை ஐஸ்வர்யா நகர், ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் கோவில் கும்பாபிேஷகம் நாளை நடக்கிறது.
உடுமலை ஐஸ்வர்யா நகரிலுள்ள ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர், ஸ்ரீ கஜவல்லி, வன வல்லி சமேத கல்யாண சுப்ரமணியர் கோவில் மகா கும்பாபிேஷகம் நாளை நடக்கிறது.
இதனை முன்னிட்டு, யாக சாலை பூஜைகள், கடந்த, 21ம் தேதி துவங்கியது. தொடர்ந்து, பல்வேறு பூஜைகள் நடந்தன. இன்று காலை, 8:30 மணிக்கு, இரண்டாம் கால யாக பூஜையும், மாலை, 5:00 மணிக்கு, மூன்றாம் கால யாக பூஜையும் நடக்கிறது.
நாளை (25ம் தேதி) காலை, 5:00 மணிக்கு, மங்கள இசையுடன் நான்காம் கால யாக பூஜைகள் நடக்கிறது. காலை, 8:30 மணிக்கு, ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர், ஸ்ரீ கல்யாண சுப்ரமணியர் விமானங்கள் சம கால மகா கும்பாபிேஷகமும், 9:00 மணிக்கு, மூலவர் ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர், ஸ்ரீ வள்ளி தேவசேனா சமதே ஸ்ரீ கல்யாண சுப்ரமணியர் சுவாமிகளுக்கு மகா கும்பாபிேஷகமும் நடக்கிறது. தொடர்ந்து அன்னதானம், மகா தீபாராதனை நடக்கிறது.