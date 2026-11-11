/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/புக்கொளியூர் மடத்தில் மஹா ருத்ர ஹோமம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:45 PM
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அவிநாசி: அவிநாசி, மங்கலம் ரோட்டில் உள்ள திருப்புக்கொளியூர் வாகீசர் மடாலயத்தில், காமாட்சி தாச சுவாமிகள் தலைமையில், ஆனைமலை அர்ஷ வித்யா பீடம் ததேவானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் முன்னிலையில் மஹா ருத்ர ஹோமம் நடைபெற்றது.
இதில் ரிஷிகேஷ் ஆர்ஷ வித்யா பீடம் ஸ்ரீ சாக்ஷாத் க்ருதானந்த சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் பங்கேற்று பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கினார். தைலாம்பாளையம் பொன்னம்பல சபாபதி தம்பிரான் சுவாமிகள், ஆனைகட்டி ஆர்ஷ வித்யா பீடம் ஸ்ரீ சதாத்மானந்த சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று ஆதி சங்கரர் அருளச் செய்த துறவியார் பெருமை குறித்து சொற்பொழிவாற்றி பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கினர். இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். மதியம் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.