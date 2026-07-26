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காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் இன்று மஹா ருத்ர யாக விழா
காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் இன்று மஹா ருத்ர யாக விழா
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:02 AM
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திருப்பூர்: ஸ்ரீகாஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் ஜகத்குரு ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, திருப்பூர் வாய்க்கால் தோட்டம் ஸ்ரீகாமாட்சியம்மன் கோவிலில் இன்று மஹா ருத்ர யாகம் நடைபெறுகிறது.
இதையொட்டி, யாகசாலை பூஜைகள் அதிகாலை மங்கள இசை மற்றும் கோபூஜையுடன் தொடங்குகின்றன. தொடர்ந்து காலை 5:30 மணிக்கு கணபதி ஹோமம், காலை 8:25 மணிக்கு ஸ்ரீ ருத்ர சமக பாராயணம், காலை 10:15 மணிக்கு மகா ருத்ர யாகம், காலை 11:30 மணிக்கு உத்தராங்க பூஜை மற்றும் மகா தீபாராதனை நடைபெற உள்ளது. பக்தர்கள் திரளாக பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்யுமாறு கோவில் நிர்வாகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.