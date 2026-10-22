எளிய தொடக்கம்... எவரெஸ்ட் உயரம் மகாஸ் டிரேடர்ஸின் அசத்தல் வளர்ச்சி
எளிய தொடக்கம்... எவரெஸ்ட் உயரம் மகாஸ் டிரேடர்ஸின் அசத்தல் வளர்ச்சி
UPDATED : அக் 15, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:24 PM
நாட்டின் பின்னலாடை தலைநகரான திருப்பூரின் ஜவுளி உலகில், 'தரம்' மற்றும் 'நியாயமான விலை' ஆகிய இரண்டையும் சமநிலையில் வழங்கி, வாடிக்கையாளர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையைப் பெற்று, முன்னணி நிறுவனமாகத் திகழ்கிறது 'மகாஸ் டிரேடர்ஸ்'
'போட்டியும் சவால்களும் நிறைந்த ஜவுளிச் சந்தையில், 25 ஆண்டுகால அனுபவப்பயணத்தில், விலை மற்றும் தரத்தில் வாடிக்கையாளர்களை முழுமையாக திருப்திப்படுத்துவதே வெற்றியின் ரகசியம்'' என்கின்றனர் நிறுவனத்தினர்.
தங்களின் தொடக்க பயணத்தை 'எக்ஸ்போர்ட் சர்ப்ளஸ்' வியாபாரத்தின் மூலம் தொடங்கிய இந்நிறுவனம், கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப, 'பிரெஷ் பேப்ரிக்ஸ்' தயாரிப்பில் இறங்கி அபார வளர்ச்சி கண்டது. இன்று... ஜவுளித் துறையில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் 'ஓ.இ. பேப்ரிக்' விற்பனையில் தனக்கென ஒரு முத்திரையைப் பதித்து, சந்தையில் முன்னணி இடத்தில் உள்ளது.
வாடிக்கையாளர்களின் துல்லியமான தேவைகளுக்கு ஏற்ப, ஆர்டர் அடிப்படையிலும் தயாரிப்புகளைச் சிறந்த முறையில் வழங்கி வருகிறது. 'எந்தச் சூழலிலும் 'தரத்தில் சமரசம் இல்லை' என்பதில் உறுதியாக இருந்தால், இன்று உச்சம் தொட்டுள்ளோம்' என்கின்றனர் நிறுவனத்தினர்.மகாஸ் டிரேடர்ஸின் தயாரிப்பு வரிசையில், ஓ.இ. பேப்ரிக் வகையில், பைன் பேப்ரிக், லுாப்நிட், பிக்யூ பேப்ரிக் (ஏர்டெக்ஸ்) போன்ற முன்னணி ரகங்கள், 30 வண்ணங்களில் உடனடி சப்ளைக்குத் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பாலியஸ்டர் துறையிலும் கால்தடம் பதித்து, பிபி 90--110--140, சலீனா, டாட்நிட், நிர்மல்நிட், ஹனிகோம்ப், மார்ஸ், லாகோஸ்டா, ஸ்பான் மட்டி, 2-வே லைக்ரா (ஸ்பெஷல் நிட்டட் பேப்ரிக்ஸ்), பாப்கார்ன், காரரா, டிப்டின், க்ரிப் லைக்ரா, என்.எஸ். லைக்ரா, ட்வில், ஸ்னோபால், கிங்ரோமா, ஸ்கூபா, ஜாக்கார்டு-ஒயிட், ஸ்னோபால் பிரிண்டட், ஏஞ்சல் வேவ்ஸ் என, 24- ரகங்கங்கள் கையிருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சர்வதேச தரம் வாய்ந்த இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சிறப்பு பேப்ரிக் வகைகளையும் வழங்கி வருவதால், வாடிக்கையாளர்களின் 'பர்ஸ்ட் சாய்ஸ்' மகாஸ் டிரேடர்ஸ் தான். குறைந்தபட்சம், 3 கிலோ கேட்டால் கூட, அவர்களின் தேவையை உடனுக்குடன் பூர்த்தி செய்து தருகிறோம். இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் வியாபாரம் பெருமளவில் விரிவடைந்தாலும், சந்தைப் போட்டியைக் கடந்து மகாஸ் டிரேடர்ஸ் தனித்து நிற்பதற்கு வியக்க வைக்கும் விலைக் கொள்கையே முக்கியக் காரணம்.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஜவுளித் துறையில் சற்று மந்தநிலை நிலவினாலும், தரத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவதும், வாடிக்கையாளர்களின் லாபத்தை மனதில் கொண்டு நியாயமான விலையில் வழங்குவதுமே எங்களை எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்க வைக்கிறது. திருப்பூர் தொழில் நகரத் தேவைகளைத் தாண்டி, எல்லை கடந்து சர்வதேச அளவிலும் வணிகத்தை விரிக்க துவங்கியுள்ளது. கடந்த, 3 ஆண்டுகளாக இலங்கைக்குத் தொடர்ந்து ஏற்றுமதி செய்து வரும் இந்நிறுவனம், உலகளாவிய ஜவுளிச் சந்தையிலும் தனது கொடியைப் பறக்கவிட்டுள்ளது.'விரைவில், ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தை மேலும் பல நாடுகளுக்கு விரிவுபடுத்தும் திட்டமும், நிறுவனத்தினரிடம் உள்ளது. தரமான உழைப்பு, நியாயமான விலையில் வியாபாரம் செய்தால், எந்த போட்டியையும் எளிதில் வெல்ல முடியும் 'மகாஸ் டிரேடர்ஸ்' சான்று' என பெருமிதம் தெரிவிக்கின்றனர் நிறுவனத்தினர்.
தொடர்புக்கு: 87607-04490; 63797-59696