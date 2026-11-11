பிரதான குழாய் மீண்டும் உடைப்பு: குடிநீர் வினியோகம் பாதிப்பு
பிரதான குழாய் மீண்டும் உடைப்பு: குடிநீர் வினியோகம் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:14 PM
உடுமலை: திருமூர்த்தி கூட்டுக்குடிநீர் திட்ட பிரதான குழாய் மீண்டும் உடைந்து வினியோகம் பாதித்துள்ளதால், பல கிராம மக்கள் வேதனையில் உள்ளனர்.
குடிமங்கலம் ஒன்றியம், புதுப்பாளையம், கொங்கல்நகரம், அனிக்கடவு, விருகல்பட்டி உள்ளிட்ட ஊராட்சிகளுக்கு, திருமூர்த்தி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில் குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது.
இந்த ஊராட்சிகளுக்கு பொட்டையம்பாளையம் நீருந்து நிலையத்தில் இருந்து செல்லும் பிரதான குழாய் அடிக்கடி உடைகிறது. கடந்த 1ம் தேதி நடந்த கிராம சபையில் குடிநீர் பிரச்னையை கண்டித்து, அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, பிரதான குழாய் உடைப்பு சில இடங்களில் சீரமைக்கப்பட்டு, வினியோகம் சீரானது. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் பொட்டையம்பாளையம் அருகே மீண்டும் பிரதான குழாய் உடைந்து குடிநீர் வீணாகி, தடுப்பணை போல தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது.
வினியோகம் பாதித்து கிராமங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அதிகரித்துள்ளது. இதனால், கிராம மக்கள் வேதனையில் உள்ளனர்.
குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘கூட்டுக்குடிநீர் திட்ட பராமரிப்பு டெண்டர் விடப்பட்டு ஒப்பந்ததாரரால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. குழாய் உடைப்பு சீரமைப்பில் ஒப்பந்ததாரர் ஏற்படுத்தும் காலதாமதம் காரணமாக, வினியோகம் பாதிக்கிறது. இப்பிரச்னை குறித்து அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று, விரைவில் நிரந்தர தீர்வு காணப்படும், ’ என்றனர்.