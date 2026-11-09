/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மெய்கண்ட தேவர் குரு பூஜை விழா
UPDATED : நவ 08, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:00 PM
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அவிநாசி: அவிநாசி, மங்கலம் ரோட்டில் உள்ள சுப்பையா சுவாமிகள் திருமடத்தில், மெய்கண்டார் கழகம் சார்பில் மெய்கண்ட தேவரின் 63-ம் ஆண்டு குருபூஜை விழா நடைபெற்றது. முன்னதாக விநாயகர், மெய்கண்டார் வேள்வி வழிபாடு நடைபெற்றது. வேட்டுவபாளையம் அப்பர் சுவாமிகள் இறைவணக்கம் நிகழ்த்தினார். வரன் பாளையம் திருநாவுக்கரசு திருமடாலயம் மவுன சிவாச்சலம் அடிகள் தலைமை வகித்தார். வெள்ளகோவில் சைவ சித்தாந்த சபை திருநாவுக்கரசு சிறப்புரையாற்றினார். சிவஞானபோதம் 12-ம் நுாற்பா குறித்து அரன்பணி அறக்கட்டளை தியாகராஜன் சொற்பொழிவாற்றினார். மகேஸ்வர பூஜை, அன்னதானம் நடைபெற்றது.
மெய்கண்ட தேவரின் குருபூஜை விழாவில் வரன்பாளையம் திருநாவுக்கரசு திருமடாலயம் மவுன சிவாச்சலம் அடிகள் பேசினார்.