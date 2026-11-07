/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/குடியிருப்பை காலி செய்யாத மாஜி கலெக்டர், டி.ஆர்.ஓ
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:38 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இடமாறுதல் செய்யப்பட்ட முன்னாள் கலெக்டர் மணிஷ் நாரணவரே, முன்னாள் டி.ஆர்.ஓ. கார்த்திகேயன் ஆகியோர் ஒரு வாரமாகியும் அரசு குடியிருப்புகளைக் காலி செய்யவில்லை எனப் புகார் எழுந்துள்ளது.
இதனால் புதிதாகப் பொறுப்பேற்ற கலெக்டர் முத்துக்குமரன், டி.ஆர்.ஓ. ஆனந்தி ஆகியோர் அரசு ஆய்வு மாளிகையில் தங்கியுள்ளனர். மேலும், இடமாறுதல் செய்யப்பட்ட அதிகாரிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த ஊழியர்கள், அரசு வாகனங்கள் மற்றும் டிரைவர்களும் தொடர்ந்து பழைய குடியிருப்புகளிலேயே பயன்பாட்டில் இருக்கின்றனர். அரசு குடியிருப்புகளை ஒப்படைத்து, புதிய அதிகாரிகளுக்கு அவற்றை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.