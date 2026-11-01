மாஜி பஞ். தலைவர் வீடு தீப்பிடித்தது

ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
கருவலுார்: கருவலுார் அருகே ராமநாதபுரம் ஊராட்சி, தொட்டக்களம்புதுார் புது ஆதிதிராவிடர் காலனியைச் சேர்ந்தவர் பழனிசாமி. முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவரான இவர், தனது மனைவி சாந்தி மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறார். இவரது வீட்டின் முன்புறம் உள்ள காலி இடத்தில் பந்தல் அமைத்து, அதன் மேல் இரும்புத் தகரத்தால் கூரை அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
இன்று (அக்.,31) பழனிசாமி, தனது மனைவியுடன் மருத்துவமனைக்குச் சென்றிருந்தார். அப்போது, வீட்டின் முன்புறம் உள்ள கொட்டகையில் திடீரென தீப்பிடித்து எரியத் துவங்கியது.
விரைந்து வந்த அவிநாசி தீயணைப்புத் துறையினர், ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர். இருப்பினும், வீட்டிலிருந்த பீரோ, கட்டில், டூவீலர் மற்றும் ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவை தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தன.
அவிநாசி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
தீயை அணைக்கும் தீயணைப்பு வீரர்கள்.