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'ஏர்-கன்' துப்பாக்கியால் சுட்டு தெருநாயை கொன்றவர் கைது
'ஏர்-கன்' துப்பாக்கியால் சுட்டு தெருநாயை கொன்றவர் கைது
ADDED : ஆக 09, 2026 05:19 AM
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காங்கேயம்:திருப்பூர்
மாவட்டம் வெள்ளகோவில் நாகமநாய்க்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் பாலாஜி,
32; நேற்று முன்தினம் இரவு தெருவில் சுற்றித்திரிந்த நாய் ஒன்றை,
ஏர்-கன் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொண்றுள்ளார்.
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ஆர்வலர் பிரசாத், 28, அளித்த தகவலின்படி, வெள்ளகோவில் போலீசார்
பாலாஜியிடம் விசாரணை நடத்தினர். இதை தொடர்ந்து ஏர்--கன்னை பறிமுதல்
செய்த போலீசார், விலங்கு வதை சட்டத்தில் பாலாஜியை கைது செய்தனர்.