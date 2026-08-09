தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ 'ஏர்-கன்' துப்பாக்கியால் சுட்டு தெருநாயை கொன்றவர் கைது

'ஏர்-கன்' துப்பாக்கியால் சுட்டு தெருநாயை கொன்றவர் கைது

'ஏர்-கன்' துப்பாக்கியால் சுட்டு தெருநாயை கொன்றவர் கைது

ADDED : ஆக 09, 2026 05:19 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 05:19 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

காங்கேயம்:திருப்பூர் மாவட்டம் வெள்ளகோவில் நாகமநாய்க்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் பாலாஜி, 32; நேற்று முன்தினம் இரவு தெருவில் சுற்றித்திரிந்த நாய் ஒன்றை, ஏர்-கன் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொண்றுள்ளார்.

இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர் பிரசாத், 28, அளித்த தகவலின்படி, வெள்ளகோவில் போலீசார் பாலாஜியிடம் விசாரணை நடத்தினர். இதை தொடர்ந்து ஏர்--கன்னை பறிமுதல் செய்த போலீசார், விலங்கு வதை சட்டத்தில் பாலாஜியை கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us