/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மனைவிக்கு கொடுமை கணவனுக்கு சிறை
UPDATED : நவ 14, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:34 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூரில், மனைவியை கொடுமைப்படுத்திய கணவருக்கு கோர்ட், ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை விதித்தது.
திருப்பூர், அம்மாபாளையம், ராமகிருஷ்ணா வீதியை சேர்ந்தவர் தீபன் – திவ்யா தம்பதி. தீபன் தனது மனைவியை அடித்து கொடுமைப்படுத்தி வந்தார். இதுதொடர்பான புகாரின் பேரில், கொங்கு நகர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் தீபனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இவ்வழக்கு விசாரணை, திருப்பூர் மாவட்ட கூடுதல் மகிளா கோர்ட்டில் நடந்தது. அதில், தீபனுக்கு ஆறு மாதம் சிறை மற்றும் 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நீதிபதி விஜயலட்சுமி தீர்ப்பு வழங்கினார். அரசு தரப்பில், வக்கீல் கீதா ஆஜரானார்.