UPDATED : நவ 21, 2026 10:07 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:02 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் மனைவியை கொடுமைப்படுத்திய சம்பவத்தில் கணவருக்கு திருப்பூர் கோர்ட்டில் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
திருப்பூர், ஜோதி நகரை சேர்ந்தவர் குப்புசாமி, 45. பனியன் நிறுவன தொழிலாளி. இவர் வீட்டில் தனது மனைவியை பல விதங்களிலும் கொடுமைப்படுத்தியுள்ளார். இது குறித்து அவர் மனைவி அளித்த புகாரின் பேரில்,கொங்கு நகர் மகளிர் போலீசார் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கடந்தாண்டு மார்ச் மாதம் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இது குறித்த வழக்கு திருப்பூர் கூடுதல் மகிளா கோர்ட்டில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த மாஜிஸ்திரேட் விஜயலட்சுமி, குற்றம் சாட்டப்பட்ட குப்புசாமிக்கு ஆறு மாதம் சிறை மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். அரசு தரப்பில் அரசு வக்கீல் கீதா ஆஜரானார்.