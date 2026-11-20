UPDATED : நவ 20, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:52 PM
பல்லடம்: மங்கலம் ரோட்டில் தரைமட்ட பாலம் அருகே உள்ள ஆபத்தான பள்ளத்தை மூடுவதற்கு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியம் காட்டி வருவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
பல்லடம் – மங்கலம் ரோட்டில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம், நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகம், கிளைச் சிறை, கோர்ட், போக்குவரத்து போலீஸ் நிலையம் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலகங்கள் அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ளன. இதனால், தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் இந்த ரோட்டில் வந்து செல்கின்றன. நீதிமன்றத்துக்கு வரும் வழக்கறிஞர்கள், வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் பொதுமக்கள், பத்திரப்பதிவு பணிகளுக்காக வருவோர் என பலரும் இந்த வழியை பயன்படுத்துகின்றனர்.
இந்நிலையில், கோர்ட்டுக்கு எதிரே மங்கலம் ரோட்டில் உள்ள தரைமட்ட பாலத்தின் தடுப்புச்சுவர் உடைந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இதனையொட்டி குடிநீர் குழாய் வால்வு மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைந்துள்ள பகுதியில் பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பள்ளம் நாளுக்கு நாள் விரிவடைந்து வருவதால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகளுக்கு விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, கவனக்குறைவாக வரும் வாகன ஓட்டிகள் பள்ளத்தில் தவறி விழும் ஆபத்து உள்ளது. பல்வேறு அரசுத்துறை அதிகாரிகள் இந்த வழியாக தினமும் சென்று வந்தாலும், இதுவரை பள்ளத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் ஆபத்தான பள்ளத்தை மூடுவதுடன், உடைந்துள்ள தரைமட்ட பாலத்தின் தடுப்பையும் சீரமைக்க வேண்டும்.