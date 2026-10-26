மழை பெய்தும் நிரம்பாத மாணிக்காபுரம் குளம்: ராஜவாயக்கால் துார்வார எதிர்பார்ப்பு
மழை பெய்தும் நிரம்பாத மாணிக்காபுரம் குளம்: ராஜவாயக்கால் துார்வார எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:14 PM
படம்– திரு.தீபன்
திருப்பூர்: மாணிக்காபுரம் குளத்துக்கு, நொய்யல் ஆற்றுநீர் தடையின்றி கிடைக்க ஏதுவாக, ராஜவாய்க்காலை துார்வாரி சுத்தப்படுத்த வேண்டுமென, விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
முதலிபாளையத்தில், 120 ஏக்கர் பரப்பளவில் மாணிக்காபுரம் குளம் உள்ளது. ஒரு காலத்தில், சுற்றுப்பகுதியின் பாசன தேவையை பூர்த்தி செய்து வந்த இக்குளம், நாளடைவில் வறண்ட பூமியாக மாறியது. விவசாயிகள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள், ராஜவாய்க்காலை கண்டறிந்து துார்வாரி சுத்தம் செய்தனர். விளைவாக, காசிபாளையம் தடுப்பணையில் இருந்து தண்ணர் தடையின்றி வெளியேறியது.
சாயக்கழிவுநீர் தேங்காமல் இருக்க காசிபாளையம் தடுப்பணை உடைக்கப்பட்டதால், குளத்துக்கு தண்ணீர் செல்வது தடைபட்டது; பிறகு, சீரமைத்து, வாய்க்கால் துார்வாரி தண்ணீர் கொண்டு செல்லப்பட்டது. இருப்பினும், மற்ற குளங்களை போல், மாணிக்காபுரம் மற்றும் வாய்க்காலை் துார்வார தன்னார்வலர்கள் இல்லை. இதனால், குளத்துக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்ல விவசாயிகளே, தங்கள் சொந்த செலவில் வாய்க்காலை துார்வார வேண்டியுள்ளது. இருப்பினும், மாணிக்காபுரம் குளத்துக்கு பாதியளவு கூட தண்ணீர் வரவில்லை.
மாணிக்காபுரம் மக்கள் கூறுகையில்,‘ஒவ்வொரு ஆண்டும், வாய்க்காலை துார்வாரி சுத்தம் செய்ய, 2 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகிறது. விவசாயிகளால், அவ்வளவு செலவு செய்ய முடிவதில்லை. நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளாவது முயற்சி செய்து, குளத்துக்கு தண்ணீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். காசிபாளையம் தடுப்பணையில் இருந்து, குளம் வரையில் உள்ள, நான்கு கி.மீ., வாய்க்காலை துார்வாரினால், குளம் வேகமாக நிரம்பும்; வறட்சியான பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும். மற்ற குளங்களை, தன்னார்வ அமைப்பினர் துார்வாரி பராமரிப்பது போல், மாணிக்காபுரம் குளத்தையும், வாய்க்காலையும் பராமரிக்க, தாயுள்ளம் கொண்ட தன்னார்வ அமைப்புகள் முன்வர வேண்டும்,’ என்றனர்.