மரவள்ளி கிழங்கிற்கு சந்தை வாய்ப்பு: விவசாயிகள் ஆர்வம்
மரவள்ளி கிழங்கிற்கு சந்தை வாய்ப்பு: விவசாயிகள் ஆர்வம்
UPDATED : நவ 15, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:16 PM
உடுமலை: கேரள சந்தை வாய்ப்புகளால், மரவள்ளி கிழங்குக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில், அச்சாகுபடியில் ஈடுபட உடுமலை பகுதி விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
உடுமலை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் விவசாயிகள் மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்ட துவங்கியுள்ளனர்.
குறைந்த பராமரிப்பில் வளரக்கூடிய பயிராகவும், உணவுப் பொருட்கள் தயாரிப்பு தொழிலில் முக்கிய மூலப்பொருளாகவும் மரவள்ளிக்கிழங்கு உள்ளதால், விவசாயிகள் இதனை மாற்றுப்பயிராக தேர்வு செய்து வருகின்றனர்.
மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடிக்கு, வடிகால் வசதியுள்ள செம்மண் மற்றும் வண்டல் கலந்த மண் ஏற்றதாகும். நடவு செய்த பின்னர் முறையான நீர் மேலாண்மை, களை கட்டுப்பாடு மற்றும் உர மேலாண்மை மேற்கொள்வதன் வாயிலாக, நல்ல விளைச்சல் பெற முடியும்.
பொதுவாக ரகங்களைப் பொறுத்து, 9 முதல் 10 மாதங்களில் அறுவடைக்கு தயாராகும். மரவள்ளிக்கிழங்கில் இருந்து ஜவ்வரிசி, ஸ்டார்ச் மாவு, சிப்ஸ், மாவு வகைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
தமிழகத்தில் சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மரவள்ளிக்கிழங்கு மற்றும் ஜவ்வரிசி தொழில் அதிகளவு உள்ளது. இச்சாகுபடியில், உரம், தொழிலாளர் கூலி, நீர்ப்பாசனம், அறுவடை மற்றும் போக்குவரத்துச் செலவுகள் அதிகரிப்பது விவசாயிகளுக்கு சவாலாக உள்ளது.
மேலும், விற்பனை விலை சந்தை வரத்து, கிழங்கின் தரம் மற்றும் மாவுச்சத்து அளவைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது.
எனவே, விவசாயிகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்கும் வகையில் நேரடி கொள்முதல், சந்தை இணைப்பு மற்றும் மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பு குறித்த வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினால், மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடி வாயிலாக, கூடுதல் வருவாய் ஈட்ட முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மரவள்ளிக்கிழங்குக்கு கேரள மாநிலம் முக்கிய விற்பனைச் சந்தையாக விளங்கி வருகிறது. இதனால் அம்மாநில வியாபாரிகள் உடுமலை, மடத்துக்குளம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளுக்கு நேரடியாக வந்து, விவசாயிகளிடம் இருந்து கிழங்குகளை கொள்முதல் செய்து வருகின்றனர். இந்த சந்தை வாய்ப்புகளால், மரவள்ளி கிழங்குக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு விவசாயிகளிடையே அதிகரித்துள்ளது.