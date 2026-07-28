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சதுரடி அடிப்படையில் வாடகை :மார்க்கெட் வியாபாரிகள் முடிவு

சதுரடி அடிப்படையில் வாடகை :மார்க்கெட் வியாபாரிகள் முடிவு

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:05 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:05 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

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திருப்பூர்: மாநகராட்சி தினசரி மார்க்கெட் கடைகளுக்கு சதுரடி அடிப்படையில் வாடகை செலுத்துவதாக வியாபாரிகள் சங்க பொதுக்குழு முடிவு செய்துள்ளது.

திருப்பூர் மாநகர மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டம் காட்டன் மார்க்கெட் வளாகத்தில் உள்ள கூட்டரங்கில் நேற்று நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு சங்க தலைவர் தங்கமுத்து தலைமை வகித்தார். புதிய மார்க்கெட் வளாக கடைகள் ஏலம் விடுவதில் நிலவும் தாமதம் மற்றும் வியாபாரிகள் பாதிக்கப்படுவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது

மாநகராட்சி நிர்வாகம், கடைகள் வாடகைக்கு விடுவது குறித்த பிரச்னையில், வியாபாரிகள் கருத்து கேட்டறியப்பட்டது. அதனடிப்படையில், தினசரி மார்க்கெட் வளாகத்தில் கட்டியுள்ள கடைகளில், தரை தளத்தில் உள்ள, 18 கடைகள், 8 ஆயிரம் சதுரடி மற்றும் உள்புறம் தரைளத்தில் உள்ள 158 கடைகள் மொத்தம் 20,115 சதுரடி உள்ளது.

இதனை மாநகராட்சி அமைத்த குழு கண்டறிந்த வாடகை அடிப்படையில், சதுரடிக்கு, 110 ரூபாய் என்ற விகிதத்தில் மொத்தம், 28,115 சதுர அடிக்கு வாடகை செலுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. இதுதவிர, தினசரி மார்க்கெட்டில், இதற்கு முன் கடை நடத்தி, தற்போது காட்டன் மார்க்கெட் வளாகத்தில் கடை வைத்துள்ள வியாபாாிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து கடைகள் ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்த தீர்மானங்களின் அடிப்படையில் மாநகராட்சி கமிஷனரைச் சந்தித்து பேசி, வளாகத்தை விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் நடவடிக்கையை சங்க நிர்வாகிகள் துவங்கியுள்ளனர்.

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