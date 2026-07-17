முகமூடி கும்பல் அட்டகாசம் தம்பதியை மிரட்டி நகை பறிப்பு
முகமூடி கும்பல் அட்டகாசம் தம்பதியை மிரட்டி நகை பறிப்பு
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:09 PM
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:09 PM
உடுமலை: திருப்பூர் மாவட்டம், தேவனுார்புதுாரை சேர்ந்த விவசாயி அருண்குமார், 49. இவரது மனைவி பிருந்தா, 40. நேற்று அதிகாலை 2:00 மணிக்கு, நாய் குரைக்கும் சத்தம் கேட்டு எழுந்த அருண்குமார், கதவை திறந்து வெளியே வந்துள்ளார்.
அப்போது, முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர், அவரது கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டினார். முகமூடி அணிந்த மூவர், வீட்டிற்குள் நுழைந்து, பிருந்தாவின் கழுத்திலும் கத்தி வைத்து மிரட்டினர்.
பீரோவில் இருந்த, 45,000 ரூபாய், ஒரு சவரன் நகையை கொள்ளையடித்து, தம்பதியை வீட்டிற்குள் வைத்து பூட்டி தப்பினர். தளி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். இதே பகுதியில், கடந்த வாரம் பட்டப்பகலில், பைக்கில் வந்த தனியார் மதுக்கூட ஊழியரை தாக்கி, அரிவாளை காட்டி மிரட்டி, 2 லட்சம் ரூபாயை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.