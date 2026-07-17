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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ விவசாயி கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி நகை, பணம் கொள்ளை; உடுமலையில் முகமூடி கும்பல் துணிகரம்

﻿ விவசாயி கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி நகை, பணம் கொள்ளை; உடுமலையில் முகமூடி கும்பல் துணிகரம்

﻿ விவசாயி கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி நகை, பணம் கொள்ளை; உடுமலையில் முகமூடி கும்பல் துணிகரம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:20 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:20 AM

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உடுமலை: உடுமலை அருகே, தோட்டத்துச்சாளையில் புகுந்து, தம்பதியினர் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து, பணம், நகையை கொள்ளையடித்த நான்கு பேர் கொண்ட முகமூடி கும்பலை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகேயுள்ள தேவனுார்புதுார், ராவணாபுரம், விவசாய நிலத்திலுள்ள தோட்டத்துச்சாளையில் வசித்து வருபவர் விவசாயி, அருண்குமார்,49; அவரது மனைவி, பிருந்தா,40.

இருவரும், வீட்டில் துாங்கிக்கொண்டிருந்த போது, நேற்று அதிகாலை, 2:00 மணிக்கு, நாய் குரைக்கும் சத்தம் கேட்டுள்ளது.

அருண் குமார், எழுந்து வந்து கதவை திறந்து வெளியில் பார்த்த போது, இருட்டில் பின்னால் இருந்து முகமூடி அணிந்து வந்த மர்ம நபர் அவரது, கழுத்தில் கத்தியை வைத்து, ''சத்தம் போடாதே; கொன்று விடுவேன்,'' என மிரட்டியுள்ளார்.

மேலும் முகமூடி அணிந்த மூன்று பேர் வீட்டிற்குள் நுழைந்து, அவரது மனைவி கழுத்திலும், கத்தியை வைத்து மிரட்டி, கழுத்து, காதில் உள்ளவற்றை கழற்றுமாறு மிரட்டியுள்ளனர். அவர், 'கவரிங்' என கூறியதால், உள்ளே வந்து பீரோவை திறக்குமாறு கூறியுள்ளனர்.

அவர் திறந்ததும், பீரோவில் இருந்த, ரூ.45 ஆயிரம் பணம் மற்றும் ஒரு பவுன் நகை ஆகியவற்றை கொள்ளையடித்ததோடு, இருவரையும் வீட்டிற்குள் வைத்து வெளியே பூட்டி சென்றனர்.

மேலும், இரு மொபைல் போன்களை பறித்து, உடைத்துள்ளனர்; ஒரு பட்டன் மொபைல் போனை கொண்டு சென்றுள்ளனர்.

நேற்று அதிகாலை, 5:00 மணிக்கு அவ்வழியே வந்த சுப்ரமணியத்தை பார்த்து, தம்பதியினர் சத்தம் போட்டதால், அவர் வந்து மீட்டுள்ளார்.

விவசாயி கூறுகையில், 'நான்கு பேரும் கருப்பு நிறத்தில் முகமூடி, கையுறை அணிந்திருந்ததோடு, 30 வயதிற்கு மேல் இருக்கும். மதுரை பாைஷ பேசினர். அசைந்தாலும் கொன்று விடுவதாக மிரட்டினர்,' என்றனர்.

இது குறித்து தளி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, அக்கிராமத்தில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்த போது, நான்கு பேர், பைக்கில் வந்து கொள்ளையடித்து சென்றது தெரிய வந்தது.

இதே போல், கடந்த வாரம் பட்டப்பகலில், தேவனுார்புதுார் பகுதியில், பைக்கில் வந்த தனியார் மது 'பார்' ஊழியரை தாக்கி, கீழே தள்ளி, அரிவாளால் மிரட்டி, ரூ. 2 லட்சம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நிலையில், தோட்டத்துச்சாளைகளை குறிவைத்து, முகமூடி கும்பல் கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்றி வருவது, விவசாயிகள், பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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