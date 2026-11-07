பூந்தளிர்களுக்கு புத்தாடை முகங்களில் மலர்ந்த மத்தாப்‘பூ’
பூந்தளிர்களுக்கு புத்தாடை முகங்களில் மலர்ந்த மத்தாப்‘பூ’
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:56 PM
வெள்ளகோவில்: ஆதரவற்ற மற்றும் ஒற்றைப் பெற்றோரைக் கொண்ட அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் தீபாவளிக் கனவுகளுக்கு வண்ணம் சேர்க்கும் வகையில், ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் ‘பூந்தளிர்களுக்கு புத்தாடை’ நிகழ்ச்சியின் 11வது ஆண்டு விழா, வெள்ளகோவில் அருகே சிலம்பகவுண்டன்வலசில் நடைபெற்றது.
பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பிரபாகர் தலைமை வகித்தார். விழாவில், வெள்ளகோவில் வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த 159 அரசுப் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டன.
குழந்தைகளை மகிழ்விக்கும் வகையில் கலை நிகழ்ச்சிகள், வானவேடிக்கை, மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பறை நடனம், கார்ட்டூன் பொம்மைகளின் நடனம், மாயாஜாலக் காட்சிகள் இடம்பெற்றன. பங்கேற்ற அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் மத்தாப்பு பெட்டிகள், மதிய உணவு வழங்கப்பட்டன. தொழிலதிபர்கள், தன்னார்வலர்கள் உட்பட 300-க்கும் மேற்பட்டோரின் பங்களிப்புடன் நடைபெற்ற விழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர். ஆசிரியை லட்சுமி பிரபா நன்றி கூறினார்.