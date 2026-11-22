நூலகம் செழிக்கட்டும்; வாசகர் வட்டம் வலிமை பெறட்டும்!
நூலகம் செழிக்கட்டும்; வாசகர் வட்டம் வலிமை பெறட்டும்!
UPDATED : நவ 21, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:14 PM
பொதுமக்களின் அறிவுசார் மேம்பாட்டுக்காக இயங்கி வரும் பொது நுாலகத் துறையில் ஊழல், லஞ்ச புகார் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.
புத்தக கொள்முதல் முதல் பணியிட மாறுதல் மற்றும் உள்கட்டமைப்புப் பணிகள் வரை பல்வேறு நிலைகளில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகள், நுாலக துறையின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவித்துள்ளன. இத்துறையில் இதுபோன்ற குளறுபடிகளை நிவர்த்தி செய்யும் பணியில் பள்ளிக்கல்வித் துறை களம் இறங்கியுள்ள நிலையில், நுாலகங்களின் ஆன்மாவாக விளங்கும் ‘வாசகர் வட்டங்கள்’ மீண்டும் பழைய பலம் பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு வாசகர்கள் மத்தியில் வலுத்துள்ளது.
இது குறித்து, வாசகர் வட்ட நிர்வாகிகள் சிலர் கூறியதாவது:
ஒரு நுாலகம் உயிர்ப்புடன் இயங்குவதற்கு, அதன் கட்டமைப்பை விட, வாசகர்களின் பங்களிப்பே மிக முக்கியமானது. கடந்த காலங்களில் ஒவ்வொரு மாவட்ட, கிளை நுாலககங்களிலும் செயல்பட்டு வந்த வாசகர் வட்டங்கள் நுாலக வளர்ச்சியில் பெரும் பங்காற்றின. நுாலகங்களுக்கு தேவையான தரமான புத்தகங்களை பரிந்துரைப்பதிலும், நுாலக நிதி சரியான முறையில் செலவிடப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிப்பதிலும் வாசகர் வட்டங்கள் மறைமுக தணிக்கைக் குழுவாகச் செயல்பட்டன.
வாராந்திர புத்தக திறனாய்வு, எழுத்தாளர்களுடன் சந்திப்பு, போட்டி தேர்வு மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல் என நுாலகங்களை மக்கள் மன்றங்களாக மாற்றியதில் வாசகர் வட்டங்களுக்குப் பெரும் பங்கு உண்டு. காலப்போக்கில் நிர்வாக தலையீடு, சில அதிகாரிகளின் தன்னிச்சையான போக்கு ஆகிய காரணங்களால், உண்மையான வாசகர்கள் ஓரங்கட்டப்பட்டு, வாசகர் வட்டங்கள் பெயரளவிலான அமைப்புகளாக சுருங்கி போயின. இதுவே, துறையில் முறைகேடுகள் தடையின்றி நடப்பதற்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துவிட்டது.
எனவே, அரசியல் மற்றும் அதிகாரத் தலையீடுகள் இன்றி, உண்மையான புத்தக ஆர்வலர்கள், ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களை உள்ளடக்கிய ஜனநாயக ரீதியான வாசகர் வட்டங்களை அனைத்து நுாலகங்களிலும் மீண்டும் அமைக்க வேண்டும். புத்தகக் கொள்முதல் குழுக்களில் வாசகர் வட்டப் பிரதிநிதிகளுக்கு உரிய இடமளிப்பதால், வாசகர்களுக்கு தேவையான தரமான நுால்கள் வாங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய முடியும்.
நுாலககங்களுக்கு வரும் நிதி, புரவலர் நன்கொடைகள் மற்றும் செலவினங்கள் குறித்த விவரங்களை வாசகர் வட்டக் கூட்டங்களில் வெளிப்படையாக சமர்ப்பிக்கும் நடைமுறையைக் கொண்டு வர வேண்டும். ஊழல் கறைகளை களைந்து, நுாலக துறையை புனரமைக்க பள்ளி கல்வித்துறை எடுத்துள்ள இந்த முயற்சி, அதிகார மட்டத்தோடு நின்றுவிடாமல் அடித்தட்டு வாசகர்களைச் சென்றடைய வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.