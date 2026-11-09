மரங்கள் தழைக்கட்டும்... மண் வளம் பெறட்டும்!

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ADDED : நவ 05, 2026 05:27 PM
திருப்பூர்: ‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ திட்டத்தில், கரடிவாவியில் விவசாய நிலத்தில் மலைவேம்பு நடவு செய்யப்பட்டது.
‘வெற்றி’ அமைப்பு சார்பில் செயல்படுத்தப்படும், ‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ திட்டம், 12வது ஆண்டில், வெற்றி நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. திருப்பூர் மற்றும் சுற்றுப்பகுதி முழுவதும் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்த்து, முழுவதும் பசுமையாக மாற்றும் வகையில் ‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ என்ற பெயரில் இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் பல லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் இலக்கோடு வனத்துக்குள் திருப்பூர் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தனியார் நிலங்கள், விவசாய நிலங்கள் என பெரும் பரப்பில் உள்ள நிலங்கள் தேர்வு செய்து அங்கு நீண்டகாலம் பலன் தரும், பல்வேறு விதமான மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் வகையில் இத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அவ்வகையில் இத்திட்டத்தில், பல்லடம் ஒன்றியம், கரடிவாவி கிராமத்தில், காந்தி நகரைச் சேர்ந்த கனகராஜ் என்பவர் நிலத்தில் மரக்கன்று நடப்பட்டது. அவரது நிலத்தில் 200 மலை வேம்பு மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. திருப்பூர் மாவட்டத்தில்நடைபெற்று வரும் மரம் நடும் திட்டத்தில் தங்கள் இடங்களிலும் பயன் தரும் வகையில், மரக்கன்றுகளை நட விரும்புவோர்,‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரை 90470 86666 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என அதன் நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.