உலக ஆடைச் சந்தையில் திருப்பூரின் புதிய தடம்: இனி பிராண்டுகளின் பிறப்பிடமாகவும் மாறட்டும்! 'வால்ரஸ்' நிறுவனத்தின் வலிமையான முயற்சி
உலக ஆடைச் சந்தையில் திருப்பூரின் புதிய தடம்: இனி பிராண்டுகளின் பிறப்பிடமாகவும் மாறட்டும்! 'வால்ரஸ்' நிறுவனத்தின் வலிமையான முயற்சி
UPDATED : நவ 22, 2026 04:16 AM
ADDED : நவ 21, 2026 06:54 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் செயற்கை நுாலிழை ஆடை உற்பத்தி மற்றும் துணி பயன்பாட்டில் முன்னோடியாக இருந்து, புதிய தொழில் முனைவோரை ஊக்குவித்து வருகிறது, 'வால்ரஸ் யெஸ் இந்தியா கேன்' நிறுவனம். இந்நிறுவனம், ஆண்டுதோறும், புதிய தொழில் முனைவோரை உருவாக்கி வருகிறது.
இளம் தலைமுறையினரின் திறமைகளை அடையாளம் கண்டு, அவர்களின் கனவுகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கில், சிறப்பு பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், 'கிரியேட்டிவ் பிளானட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கிராப்ட் அண்ட் டிசைன்' கல்வி நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஆடை வடிவமைப்பு மாணவிகள், தொழில்துறை களப்பயணமாக நேற்று திருப்பூர் வந்திருந்தனர்.
இந்நிகழ்வில் 'வால்ரஸ் - யெஸ் இந்தியா கேன்' நிறுவன இயக்குனர் வால்ரஸ் டேவிட், மாணவியரின் தொழில்துறை அறிவையும் படைப்பாற்றலையும் மேம்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு துணி வகைகள், அவற்றின் தனித்தன்மைகள், தரம், பயன்பாடுகள் மற்றும் ஆடை உற்பத்தி முறைகள் குறித்து விரிவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினார். மாணவியரின் அறிவாற்றலையும் தனித்திறமைகளையும் வெளிக்கொணரும் வகையில் துணிகள் தொடர்பான சிறப்பு விளையாட்டுகள் மற்றும் அறிவுத்திறன் போட்டிகள் குழுக்களாக நடத்தப்பட்டன.
மாணவியர் வியப்பு
இதில் துணிகளின் நீட்சித்தன்மை, எடை அளவு மற்றும் ஆடைத் தயாரிப்பில் அவற்றின் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றைக் கண்டறியும் செயல்பாடுகள் இடம்பெற்றன. இந்நிகழ்ச்சி, புதிய அனுபவத்தையும், தொழில்துறையைப் பற்றிய புரிதலையும், தன்னம்பிக்கையையும் அளிக்கும் வகையில் அமைந்ததாக, மாணவியர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
வால்ரஸ் - யெஸ் இந்தியா கேன் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆன்டன் ஜெபா விஜய் பேசுகையில், ''இளம் தலைமுறையினரின் திறமைகளை வளர்ப்பதன் மூலம் புதிய தொழில்முனைவோர்களை உருவாக்கவும், இந்தியாவின் ஆடைத் தொழில்துறைக்கு புதிய அடையாளத்தை ஏற்படுத்தவும் வேண்டும். மாணவ, மாணவியர் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதோடு நின்றுவிடாமல், அவற்றை அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு எடுத்துச் சென்று, தங்களுக்கென ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்க வேண்டும்,'' என்று அறிவுரை வழங்கினார்.
அதன் ஒரு பகுதியாக, மாணவ, மாணவியர் தங்களது சொந்த வடிவமைப்புகளில் மாதிரி ஆடைகளை உருவாக்கி, அவற்றை விற்பனை செய்து, தங்களுக்கென தனி ஆடை பிராண்டுகளைத் தொடங்கி வளர்ச்சியடைவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
திருப்பூரில் மட்டுமின்றி பிற மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களிலும் இதுபோன்ற தொழில்துறை களப்பயணங்கள், திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகள் மற்றும் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் நிகழ்ச்சிகளைத் தொடர்ந்து நடத்தி விரிவுபடுத்தவும் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால், பல்வேறு கல்லுாரிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவியருக்கும் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தி அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட உள்ளன.