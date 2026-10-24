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ஸ்டாலின் படத்தை மாட்டச்சொன்ன ம.தி.மு.க. கவுன்சிலர்
ஸ்டாலின் படத்தை மாட்டச்சொன்ன ம.தி.மு.க. கவுன்சிலர்
ADDED : அக் 23, 2026 09:56 PM
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மாநகராட்சி கூட்ட அரங்கில் முதல்வர் விஜய் படம் மட்டுமே இருந்தது. முந்தைய கூட்டத்தில் தி.மு.க. கவுன்சிலர் திவாகரன் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் படத்தை மாட்டினார். இதையடுத்து பிற கட்சி கவுன்சிலர்கள் தங்கள் முன்னாள் முதல்வர்கள் படங்களை வைக்க வலியுறுத்தினர்.
நேற்று காங். கவுன்சிலர்கள் காமராஜர் படத்தையும், தி.மு.க. மற்றும் ம.தி.மு.க.வினர் ஸ்டாலின் படத்தையும், அ.தி.மு.க.வினர் பழனிசாமி படத்தையும், பா.ஜ. கவுன்சிலர் பிரதமர் மோடி படத்தையும் துணை மேயரிடம் வழங்கினர். படங்கள் கூட்ட அரங்கில் வைக்கப்படும் என துணை மேயர் தெரிவித்தார். தற்போது மாநகராட்சியில் ம.தி.மு.க. கவுன்சிலராக சாந்தாமணி மட்டும்தான் உள்ளார். தற்போது த.வெ.க. கூட்டணியில் ம.தி.மு.க. இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், ஸ்டாலின் படத்தை மாட்ட அவர் வலியுறுத்தினர்.