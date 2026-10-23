/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/இறைச்சி கடைகள் இன்று திறக்க தடை
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:34 PM
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அவிநாசி: காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, அவிநாசி நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து இறைச்சி சில்லறை மற்றும் மொத்த விற்பனை கடைகளையும் இன்று மூட வேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதன்படி, ஆடு, மாடு, கோழி மற்றும் பன்றி இறைச்சி விற்பனை செய்யும் அனைத்து கடைகளும் முழுமையாக மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். தடையை மீறி கடைகளை திறந்து விற்பனை செய்வோர் மீது பொது சுகாதாரம் மற்றும் நகராட்சி சட்ட விதிகளின்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நகராட்சி நிர்வாக கமிஷனர் சார்பில் இறைச்சிக் கடை உரிமையாளர்களுக்கு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.