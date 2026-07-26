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﻿ ஏழு ஆண்டுக்கு பின் மெக்கானிக் சிக்கினார்

﻿ ஏழு ஆண்டுக்கு பின் மெக்கானிக் சிக்கினார்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:08 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:08 AM

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வெள்ளகோவில்: வெள்ளகோவில் ராஜிவ் நகரைச் சேர்ந்தவர் சரவணகுமார், 43; டூவீலர் மெக்கானிக். கடந்த 2019-ம் ஆண்டு பணிபுரிந்த இடத்தில் முதியவரின் தங்க மோதிரத்தை திருடினார்.

புகாரின் பேரில், வெள்ளகோவில் போலீசார் சரவணகுமாரை கைது செய்தனர். காங்கயம் ஜே.எம். கோர்ட்டில் விசாரணையில் இருந்து வந்தது. ஜாமினில் வெளியே வந்த சரவணகுமார், கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் 7 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்தார்.

இதனையடுத்து, கோர்ட் பிறப்பித்த பிடிவாரன்ட் அடிப்படையில் அவரை, வெள்ளகோவில் போலீசார், தற்போது கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினர். மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவின்படி அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

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