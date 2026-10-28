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திருவாசகம் முற்றோதல் உருகிய சிவனடியார்கள்

திருவாசகம் முற்றோதல் உருகிய சிவனடியார்கள்

ADDED : அக் 28, 2026 07:48 PM

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ADDED : அக் 28, 2026 07:48 PM

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திருப்பூர்: கொங்கு மண்டல ஆடல் வல்லான் அறக்கட்டளை சார்பில் திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்ச்சி இன்று (அக்.,28) திருப்பூரில் நடந்தது.

யுனிவர்சல் ரோட்டில் உள்ள ஹார்வி குமாரசாமி மண்டபத்தில் உள்ள திருவருள் அரங்கத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதுவரை 2,750-க்கும் அதிகமான திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்த்திய திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த முத்தையாபிள்ளை தலைமையிலான குழுவினர் திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்த்தினர். இதில் திருப்பூரைச் சேர்ந்த சிவனடியார்கள் மற்றும் அறக்கட்டளையினர் பங்கேற்று மனமுருகி பாராயணம் செய்தனர்.

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திருப்பூர், ஹார்வி குமாரசாமி மண்டபத்தில், கொங்கு மண்டல ஆடல்வல்லான் அறக்கட்டளை சார்பில், நெல்லை முத்தையா பிள்ளை தலைமையில் திருவாசகம் முற்றோதல் நடந்தது.

இதில் பங்கேற்ற சிவனடியார்கள்.

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