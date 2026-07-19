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மெஸ்ஸி... எம்பாப்வே கால்பந்து இரவு ஓவர்  

மெஸ்ஸி... எம்பாப்வே கால்பந்து இரவு ஓவர்  

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM

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திருப்பூர்:ஒரு மாதமாக உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர், பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரிலும் தனக்கென ஒரு ரசிகர் உலகத்தை உருவாக்கியிருந்தது. தொடரின் நிறைவுடன் அந்த பரபரப்பு தணிந்தாலும், கால்பந்து குறித்து நகரம் முழுவதும் நடந்த விவாதங்கள் ரசிகர்களிடம் மறக்க முடியாத நினைவாக மாறியுள்ளன.

பொதுவாக கிரிக்கெட்டுக்கே அதிக வரவேற்பு இருக்கும் திருப்பூரில், இந்த முறை உலகக் கோப்பை கால்பந்தும் இளைஞர்கள் முதல் தொழிலாளர்கள் வரை பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது. குறிப்பாக, வடமாநில தொழிலாளர்கள் அதிகம் வசிக்கும் தொழிலாளர் விடுதிகள், மெஸ், வாடகை தங்கும் அறைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் இரவு நேரங்களில் கூட்டாக போட்டிகளை ரசிக்கும் காட்சிகள் சாதாரணமாக காணப்பட்டன.

அர்ஜென்டினாவின் லயோனல் மெஸ்ஸி, ஸ்பெயினின் லமின் யமால், பிரான்ஸின் கைலியன் எம்பாப்வே, போர்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களின் ஆட்டங்கள் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன. அதேநேரம், எதிர்பாராத அணிகளின் எழுச்சியும், முன்னணி அணிகளின் அதிர்ச்சி வெளியேற்றமும், ஒவ்வொரு சுற்றையும் கடைசி நிமிடம் வரை பரபரப்பாக மாற்றியது.

அர்ஜென்டினா, ஸ்பெயின், பிரான்ஸ், பிரேசில், போர்ச்சுகல் உள்ளிட்ட அணிகளுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் தினமும் கருத்துகளை பகிர்ந்தனர். தேநீர் கடைகள், தொழிற்சாலைகளின் ஓய்வு நேரம், நண்பர்கள் சந்திப்பு என எங்கு பார்த்தாலும், எந்த அணி முன்னிலை பெறும், எந்த வீரர் அசத்துவார் என்பதே பேச்சாக இருந்தது.

எதிர்பாராத வெற்றிகளும், முன்னணி அணிகளின் வெளியேற்றமும் இந்த உலகக் கோப்பையை இன்னும் விறுவிறுப்பாக்கியது. ஒவ்வொரு சுற்று முடிந்தபோதும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதங்களும், நண்பர்கள் மத்தியிலான வாக்குவாதங்களும் சூடுபிடித்தன.

பகலில் ஏற்றுமதி ஆர்டர்களை பேசிய நகரம், இரவில் ஆப்சைடு, பெனால்டி, கோல் என கால்பந்தையே விவாதித்தது. அந்த உற்சாகம் தற்போது நிறைவுக்கு வந்தாலும், ஒரு மாதமாக திருப்பூரை ஆக்கிரமித்த கால்பந்து காய்ச்சல் ரசிகர்களின் நினைவில் இன்னும் நீண்ட நாட்கள் நீடிக்கும் என விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்.

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