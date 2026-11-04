கனிமவளத்துறை ஆசியுடன் மண் கடத்தல் ஜோர் வருவாய் துறையினருக்கு கொலை மிரட்டல்
கனிமவளத்துறை ஆசியுடன் மண் கடத்தல் ஜோர் வருவாய் துறையினருக்கு கொலை மிரட்டல்
UPDATED : நவ 04, 2026 07:45 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:45 PM
பொங்கலுார்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ரியல் எஸ்டேட் துறை அபரிமிதமாக வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. அதற்கு அதிக அளவில் கிராவல் மண் தேவைப்படுகிறது.
ஒரு ஏக்கர் நிலம், 30 லட்சம் முதல் பல கோடி ரூபாய் வரை விலை போகிறது. இதனால், மண் மாபியாக்கள் சொந்தமாக நிலம் வாங்கி குவாரிக்கு அனுமதி பெற்று கிராவல் மண் எடுக்க முன் வருவதில்லை. இதனால் அவர்கள் குறுக்கு வழியை பின்பற்றுகின்றனர்.
அப்பாவி விவசாயிகளிடம் சொற்ப தொகையை கொடுத்துவிட்டு மண்ணை வெட்டி விற்பனை செய்வது அதிகரித்துள்ளது. அரசு புறம்போக்கு நிலம், கோவில் நிலம், சொத்து தகராறு உள்ள நிலம், நத்தம், நீர்நிலை புறம்போக்கு உள்ளிட்ட இடங்களில், சட்டத்திற்கு புறம்பாக மண்ணை வெட்டி கடத்துகின்றனர். திருப்பூர் மாவட்டத்தில், பல்லடம், பொங்கலுார் வட்டாரத்தில் இவ்வாறு மண் கடத்தில் வியாபாரம் கொடிகட்டி பறக்கிறது.
மண் கடத்தலில் ஈடுபடும் வாகனங்களை கனிமவளத் துறையினர் கண்காணிக்க வேண்டும். வருவாய் துறையில் தாசில்தார் தான் கடத்தல் லாரிகளை பிடிக்க அதிகாரம் பெற்றவர். ஆனால், உயர் அதிகாரிகள் மண் கடத்தல் பேர்வழிகளுடன் கூட்டு சேர்ந்து கொள்வதால் மண் கடத்தல் ஜோராக நடக்கிறது. வருவாய்த்துறையில் உள்ள ஆர்.ஐ., வி.ஏ.ஓ., உள்ளிட்டோர் உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தாலும் அவர்கள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை.
வருவாய் துறை அலுவலர்கள் கூறுகையில், ‘மண் கடத்தல் குறித்து, தகவல் தரும் கீழ்நிலை அலுவலர்களுக்கு மண் மாபியாக்கள் ஆயிரம் ரூபாய் பைன் கட்டி விட்டு சென்று விடுவேன் என மிரட்டல் விடுக்கின்றனர். அரசுக்கு இதுகுறித்து அறிக்கை அனுப்பியும் உயர் அதிகாரிகள் மவுனம் காக்கின்றனர். உயிர் பயத்தில் பணி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. முதல்வர் தான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்றனர்.