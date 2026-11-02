கிராமப்புற வீரர்களின் திறன் மேம்பட மினி ஸ்டேடியம்! கருத்துருவுடன் முடங்கியதால் கவலை
கிராமப்புற வீரர்களின் திறன் மேம்பட மினி ஸ்டேடியம்! கருத்துருவுடன் முடங்கியதால் கவலை
ADDED : நவ 01, 2026 05:34 PM
உடுமலை: பல்வேறு விளையாட்டுகளில் மாநில அளவிலான போட்டிகளுக்கு தகுதி பெறும் கிராமப்புற இளைஞர்கள், மாணவ, மாணவியர்களின் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், உடுமலை நகரில், மினி ஸ்டேடியம் அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்காக அனுப்பிய கருத்துருவுக்கு நிதி ஒதுக்கவும், விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
தமிழக அரசு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் வாயிலாக, மாநிலம் முழுவதும், 25 இடங்களில், மினி ஸ்டேடியம் நடப்பாண்டு அமைக்கப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தற்போது காங்கயத்தில் மட்டுமே, இத்தகைய கட்டமைப்பு வசதி உள்ளது. ஹாக்கி உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளில், உடுமலை பகுதியைச்சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள், மாநில அளவிலான போட்டிகளுக்கு தகுதி பெற்று, தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இத்தகைய வீரர்களின் திறனை மேலும் அதிகப்படுத்தவும், தேவையான பயிற்சியளிக்கவும், உடுமலை பகுதியில் போதிய வசதிகள் இல்லை. தற்போது உடுமலை நகரிலுள்ள நேதாஜி மைதானத்தில், போதிய வசதிகள் இல்லாமல் விளையாட்டு வீரர்கள் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அரசின் மினி ஸ்டேடியம் அமைக்கும் திட்டத்தில், உடுமலை பகுதியும் சேர்க்கப்பட்டு, இடத்தேர்வுக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த ஸ்டேடியம், 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும்.
அதில், தடகள ஓடுபாதை, திறந்தவெளி கூடைப்பந்து, வாலிபால் பயிற்சி தளங்கள், சிலம்பம், கபடி ஆகிய விளையாட்டுகளுக்கு தனி பயிற்சியிடம், நவீன ஜிம் உள்ளிட்டவை இடம் பெறும்.
பார்வையாளர்களுக்கான கேலரியும் அமைக்கப்பட்டு, பல்வேறு போட்டிகளை எளிதாக நடத்த முடியும். இத்தகைய வசதிகளை உள்ளடக்கிய மினி ஸ்டேடியம் விரைவில் அமையும் என்ற எதிர்பார்ப்பில், உடுமலை பகுதி விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் இருந்தனர்.
அதற்கேற்ப, உடுமலை நேதாஜி மைதானம் மற்றும் அரசு கலைக்கல்லுாரி பகுதியில், மினி ஸ்டேடியம் அமைப்பதற்கான இடம், மாவட்ட விளையாட்டு ஆணைய அலுவலர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டு அரசுக்கு விரிவான கருத்துரு அனுப்பபட்டது.
ஆனால், இதுவரை அடுத்த கட்ட பணிகள் எதுவும் நடைபெறவில்லை. நிலத்தை முழுமையாகக் கையகப்படுத்தி, விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைக்குழுவிற்கு நிலமாற்றம் செய்யும் நடைமுறை உள்ளிட்ட பணிகளில் இழுபறி நீடிப்பதால், திட்டத்திற்கான இறுதி நிதி மற்றும் நிர்வாக அனுமதி வழங்கும் பணி முடங்கியுள்ளது.
பணிகளை தொடங்கணும்
இதுகுறித்து விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது: மினி ஸ்டேடியம் அமைக்கும் திட்டம் கருத்துரு அளவிலேயே நிற்பதால், பல திறமையான கிராமப்புற இளைஞர்களின் கனவு கேள்விக் குறியாகி வருகிறது.
உடுமலையில் மினி ஸ்டேடியம் அமைந்தால் மட்டுமே, தடகளம் மற்றும் இதர விளையாட்டுகளில், சர்வதேசப் போட்டிகளுக்கு வீரர்களால் எளிதாக தயாராக முடியும்.
பயிற்சிக்காக திருப்பூர், கோவைக்கு தினமும் சென்று வருவது கிராமப்புற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு சாத்தியமில்லை. எனவே, தயார் நிலையில் உள்ள கருத்துருவை உடனடியாக ஆய்வு செய்து, நிலமாற்ற நடைமுறைகளை விரைந்து முடித்து, உடுமலையில் மினி ஸ்டேடியம் கட்டும் பணிகளைத் தொடங்க, திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகமும், தமிழக அரசும் முன்வர வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.