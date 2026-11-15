அரசு மருத்துவமனையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் ஆய்வு

ADDED : நவ 14, 2026 06:51 PM
காங்கயம்: காங்கயம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று (நவ.,14) ஆய்வு மேற்கொண்டார். கலெக்டர் முத்துக்குமரன், இணை இயக்குநர் ராதிகா, தாராபுரம் ஆர்.டி.ஓ., பெலிக்ஸ் ராஜா உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
மருத்துவமனையின் புறநோயாளிகள் பிரிவு, பிரசவ அறை, மருந்தகம், மருந்து பாதுகாப்பு அறை, மகப்பேறு மருத்துவப் பிரிவு ஆகியவற்றை அமைச்சர் பார்வையிட்டார். நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை, சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை குறித்து டாக்டர்களிடம் கேட்டறிந்தார். உடற்கூறாய்வு செய்யும் இடம், குளிர்சாதனப் பெட்டி, வாஷிங் மெஷின் மற்றும் டாக்டர்கள் பற்றாக்குறை ஆகியவை உடனடியாகச் சரிசெய்து தரப்படும் எனத் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையே, மருத்துவமனைக்கு வந்திருந்த பொதுமக்கள் தங்களது குறைகளை அமைச்சரிடம் நேரில் தெரிவிக்கக் காத்திருந்தனர். ஆனால், கட்சி நிர்வாகிகள் அவரைச் சந்திக்க விடாமல் தடுத்தனர்.