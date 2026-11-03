பால் சங்க கட்டடம் குறித்து தவறான தகவல் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மீது குற்றச்சாட்டு
பால் சங்க கட்டடம் குறித்து தவறான தகவல் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மீது குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 02, 2026 06:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:56 PM
திருப்பூர்: நடுவச்சேரி பால் கூட்டுறவு சங்கக் கட்டடம் பழுதடைந்துள்ளதாக அளிக்கப்பட்ட புகாருக்கு, கட்டடம் நல்ல நிலையில் இருப்பதாக உண்மைக்குப் புறம்பான தகவல் அளித்ததாக வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
நடுவச்சேரியை சேர்ந்த பால் உற்பத்தியாளர் கார்த்திகேயன், பால் கூட்டுறவு சங்கக் கட்டடம் பழுதடைந்துள்ளதாக முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் அளித்தார். இதனால், அவிநாசி பி.டி.ஓ. கள ஆய்வு மேற்கொண்டு அளித்த பதிலில், கட்டடத்தில் குறைகள் ஏதும் இல்லை என்றும், செடி, கொடிகள் அகற்றப்பட்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். பதிலின் நகல் புகார்தாரருக்கு அனுப்பப்பட்டது.
இதுகுறித்து கார்த்திகேயன் கூறியதாவது:
கட்டடம் பழுதடையவில்லை என பி.டி.ஓ., முற்றிலும் தவறான தகவலை அளித்துள்ளார். உண்மையில் கட்டடம் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. சுவர்களும் சேதமடைந்துள்ளன. இதற்கான தற்போதைய ஆதாரங்களுடன் மீண்டும் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளேன்.
முறையாக ஆய்வு செய்யாமலும், சீரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளாமலும் தவறான தகவல் அளித்து புகார் மனுவை முடித்து வைத்துள்ளனர். எனவே, தவறான அறிக்கை அளித்த பி.டி.ஓ., மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.