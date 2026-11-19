UPDATED : நவ 18, 2026 07:23 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 PM
தாராபுரம்: தாராபுரத்தில் மாயமான பெண், மூன்று ஆண்டுக்கு பெண் மீட்கப்பட்டார்.
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம், குளத்துப்பாளையத்தை சேர்ந்த தம்பதி குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர். கடந்த, 2023 ஜூலையில், 35 வயதுள்ள அவரது மனைவி மாயமானார். குடும்பத்தினர் அனைத்து இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. புகாரின் பேரில், தாராபுரம் போலீசார் தேடி வந்தனர். மொபைல் போனை பயன்படுத்தாத அவர் எங்கு சென்றார் என்று கண்டறிய தாமதம் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள ‘மிஸ்சிங்’ வழக்குகளை கண்டறிய திருப்பூர் மாவட்ட எஸ்.பி., சிருஷ்டி சிங் உத்தரவிட்டார். இதனால், தாராபுரம் போலீஸ் ஏட்டு பாலுசாமி, பாலசுப்ரமணியம் ஆகியோர் மாயமான பெண் குறித்து தொடர்ந்து விசாரித்தனர். மாயமவதற்கு முன், அவர் யாரிடம் எல்லாம் பேசி வந்தார் போன்ற விவரங்களை கைப்பற்றி விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், அப்பெண் பெங்களூருரில் இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர். தொடர்ந்து கண்காணித்த போது, அவர் மதுரைக்கு வந்தது தெரிந்தது. உடனே மதுரை சென்று பெண்ணை, தாராபுரம் போலீசார் மீட்டு அழைத்து வந்தனர். தொடர்ந்து, அவரை குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைத்தனர். துரித நடவடிக்கை வாயிலாக மூன்று ஆண்டுக்கு பின் பெண்ணை கண்டுபிடித்த போலீசாரை உயரதிகாரிகள் பாராட்டினர்.