/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மாயமான மூதாட்டி கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு
ADDED : நவ 20, 2026 08:07 PM
அ நிறம் | அளவு
பொங்கலுார்: மாயமான மூதாட்டி கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
பொங்கலுார் ஒன்றியம், மலைப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த அப்பாச்சி மனைவி லட்சுமி, 85. தலையில் கட்டி இருந்ததால் கடந்த ஓராண்டாக அவதிப்பட்டு வந்தார். இன்று (நவ.,20) காலை திடீரென அவரைக் காணவில்லை. இதுகுறித்து அவரது குடும்பத்தினர் அவிநாசிபாளையம் போலீசில் புகார் அளித்தனர்.
இதற்கிடையே, அருகிலுள்ள கிணற்றில் லட்சுமி இறந்து கிடப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. இதனை தொடர்ந்து திருப்பூர் தெற்கு தீயணைப்புத் துறையினர் கிணற்றில் இறங்கி அவரது உடலை மீட்டனர். அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டாரா அல்லது தவறி விழுந்தாரா என்பது குறித்து அவிநாசிபாளையம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.