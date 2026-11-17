பருவமழையால் மக்காச்சோளம் சாகுபடி மீண்டும் அதிகரிப்பு! விலை உயர்வால் விவசாயிகள் ஆர்வம்
பருவமழையால் மக்காச்சோளம் சாகுபடி மீண்டும் அதிகரிப்பு! விலை உயர்வால் விவசாயிகள் ஆர்வம்
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
உடுமலை: உடுமலை பகுதிகளில், நீண்ட இடைவெளிக்கு பின், விலை உயர்வு, பருவ மழை, பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களினால், மீண்டும் மக்காச்சோளம் சாகுபடி அதிகரித்து வருகிறது.
உடுமலை, மடத்துக்குளம், குடிமங்கலம் பகுதியில், பி.ஏ.பி., – அமராவதி பாசனம், இறவை மற்றும் மானாவாரி பாசனத்தில், ஏறத்தாழ, 60 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.
இதன் சாகுபடி மற்றும் மார்க்கெட் நிலவரத்திற்கு, உடுமலை ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூட விலை விற்பனையே அடிப்படையாக உள்ளது.
கோழி மற்றும் மாட்டுத்தீவன உற்பத்திக்கு மக்காச்சோளம் பிரதானமாக உள்ள நிலையில், உடுமலை, பல்லடம் பகுதிகளில் கறிக்கோழி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் தீவன உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அதிகளவு உள்ளதால், இதன் உற்பத்தியில் உடுமலை, பழநி பகுதிகள் பிரதானமாக இருந்தன.
உடுமலை பகுதியில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக, மக்காச்சோள பயிர்களில், படைப்புழு உள்ளிட்ட நோய்த்தாக்குதல்கள், மகசூல் குறைவு, அறுவடையின் போது, போதிய விலை கிடைக்காதது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களினால், இச்சாகுபடி மேற்கொள்வதில் விவசாயிகள் பின் வாங்கினர்.
சாகுபடி பரப்பு படிப்படியாக குறைந்து வந்தது. இந்நிலையில், நடப்பாண்டு, தென்மேற்கு பருவ மழையும் ஏமாற்றியதால், ராபி பருவத்தில், சாகுபடி பெருமளவு குறைந்தது.
தற்போது, வட கிழக்கு பருவ மழை துவங்கி, உடுமலை பகுதிகளில் பரவலாக பெய்துள்ளது. அதோடு, பி.ஏ.பி., 2ம் மண்டல பாசனத்திற்கும் நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
உடுமலை பகுதியில் மக்காச்சோளம் ‘சீசன்’ ஆக, புரட்டாசி– ஐப்பசி மாதங்களில் விதைப்பு செய்து, மார்கழி– தை மாதங்களில் அறுவடை செய்யப்படும்.
நடப்பாண்டு பருவ மழை பெய்து வருவதோடு, மக்காச்சோளம் தேவை அதிகரித்து, வரத்து குறைவு காரணமாக, மக்காச்சோளத்திற்கான விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
ஒரு குவிண்டால் ரூ.3,450
இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு, உச்ச விலையை தொட்டு வருகிறது. நேற்றைய நிலவரப்படி, ஒரு குவிண்டால், 3,450 முதல், 3,550 ரூபாய் வரை விற்று வருகிறது.
உடுமலை, பல்லடம் பகுதியிலுள்ள கோழித்தீவன உற்பத்தி ஆலைகளுக்கு, பிற மாநிலங்களிலிருந்து மக்காச்சோளம் வந்தாலும், தேவை அதிகரித்துள்ளதால், தொடர்ந்து விலை உயர்ந்து வருகிறது.
இதனால், பி.ஏ.பி.,– அமராவதி பாசனம், கிணற்றுப்பாசனம் மற்றும் மழையை எதிர்பார்த்து மானாவாரி சாகுபடியாகவும் மக்காச்சோளம் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
படைப்புழு தாக்குதல் உள்ளிட்ட எந்த பாதிப்புகளும் இல்லாத போது, உடுமலை சுற்றுப்பகுதிகளில் அதிகளவு மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்தது போல், தற்போது அனைத்து பகுதிகளிலும் மீண்டும் இதன் சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
அறுவடைக்கு எப்போது வரும்?
வேளாண் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது :
தமிழகத்திலுள்ள, கோழி, மாட்டுத்தீவன உற்பத்திக்கு மக்காச்சோளம் பிரதானமாக உள்ள நிலையில், தமிழக மக்காச்சோளம் உற்பத்தி மட்டுமின்றி, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களிலிருந்தும், மக்காச்சோளம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தென்மேற்கு பருவ மழை ஏமாற்றியதால், பிற மாநிலங்களிலும் சாகுபடி பரப்பு குறைந்து, தீவன உற்பத்தி ஆலைகளுக்கு கடுமையான பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு உச்ச விலைக்கு விற்று வருகிறது.
உடுமலை பகுதிகளில் தற்போது பரவலாக மழை பெய்துள்ளதோடு, பாசனத்திற்கும் நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால், குறுகிய கால சாகுபடி, நீர்த்தேவை குறைவு உள்ளிட்ட காரணங்களில், மீண்டும் இச்சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதனால், நடப்பு பருவத்தில், உடுமலை, குடிமங்கலம்,மடத்துக்குளம், பழநி உள்ளிட்ட சுற்றுப்பகுதிகளில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி அதிகரித்துள்ளது. இப்பகுதிகளில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள மக்காச்சோளம், ஜன– பிப்.,மாதங்களில் அறுவடைக்கு வரும்.
கோழி, மாட்டுத்தீவன உற்பத்திக்கு இதன் தேவை அதிகரிப்பு காரணமாக, அறுவடை சீசன் காலத்திலும் பெரிய அளவில் விலை குறைய வாய்ப்பில்லை.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.