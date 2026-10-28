கொசு வளர்க்கும் சுகாதாரத்துறை குடிமங்கலத்தில் வேதனை
கொசு வளர்க்கும் சுகாதாரத்துறை குடிமங்கலத்தில் வேதனை
UPDATED : அக் 27, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:24 PM
உடுமலை: உடுமலை அருகே, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகத்தில் மழை நீர் தேங்கி, கொசு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதால், சிகிச்சைக்கு வரும் மக்கள் வேதனையடைந்துள்ளனர்.
உடுமலை அருகே குடிமங்கலத்தில், மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது; 42 படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய இந்த சுகாதார நிலையத்தையே, சுற்றுப்பகுதி மக்கள் தங்கள் மருத்துவ தேவைக்கு நம்பியுள்ளனர்.
கர்ப்பிணிகள் மற்றும் இதர சிகிச்சைக்காக, நாள்தோறும் நுாற்றுக்கணக்கான மக்கள் சுகாதார நிலையத்துக்கு வந்து செல்கின்றனர். சமீபத்திய மழைக்குப்பிறகு, சுகாதார நிலைய வளாகத்தில் மழை நீர் தேங்கி நிற்கிறது.
பல நாட்களாக வெளியேற்றப்படாமல் தேங்கியுள்ள தண்ணீரில், கொசுக்கள் உற்பத்தி அதிகமாகியுள்ளதாக, சிகிச்சைக்கு செல்லும் மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை தடுக்க, மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் பல்வேறு பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
இப்பணிகளை கிராமப்பகுதிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சுகாதாரத்துறையினரே, தங்கள் வளாகத்தில் மழை நீர் தேங்கி, கொசு உற்பத்தியாவதை தடுக்காமல் உள்ளனர்.
சுகாதார நிலைய வளாகம் மட்டுமல்லாது, சுற்றுப்பகுதிகளிலும் மழை நீர் தேங்கியுள்ளது குறித்து, சுகாதாரத்துறையினர் ஆய்வு செய்து உடனடியாக நோய்த்தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.