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மகன் கண் முன் விபரீதம் காரில் தீப்பிடித்து தாய் பலி

மகன் கண் முன் விபரீதம் காரில் தீப்பிடித்து தாய் பலி

ADDED : ஆக 09, 2026 05:17 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:17 AM

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காங்கேயம்,:திருப்பூர் மாவட்டம் வெள்ளகோவில் கே.சி.பி., நகரை சேர்ந்தவர் குணசேகரன், 65; இவரது தாயார் கமலம், 80; இவருக்கு கண் பார்வை பிரச்னை இருந்தது. இதற்காக கரூரில் உள்ள தனியார் கண் மருத்துவமனைக்கு, மாருதி வேகன்-ஆர் காரில், தாயை அழைத்துக்கொண்டு குணசேகரன் புறப்பட்டார்.

வெள்ளகோவில் அடுத்த குறுக்கத்தி அருகே, 11:00 மணியளவில் சென்றபோது, திடீரென காரில் புகை வந்தது. இதனால் குணசேகரனின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோர பள்ளத்தில் இறங்கி, சில விநாடிகளில் கொழுந்து விட்டு எரியத் தொடங்கியது. குணசேகரன் காரை விட்டு இறங்கி விட்டாலும் தாயை மீட்க முடியவில்லை. அதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில் வெள்ளகோவில் தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் போனது. தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரை பீச்சியடித்து தீயை அணைத்தனர். ஆனாலும் காருக்குள் சிக்கிக்கொண்ட கமலம், உடல் கருகி பலியாகி விட்டார். இதுகுறித்து வெள்ளகோவில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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