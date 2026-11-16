மோட்டார் – கேபிள் திருட்டு 3 பேர் கைது: பொருட்கள் மீட்பு
மோட்டார் – கேபிள் திருட்டு 3 பேர் கைது: பொருட்கள் மீட்பு
ADDED : நவ 16, 2026 08:58 PM
குண்டடம்: திருப்பூர் மாவட்டம், குண்டடம் சுற்று வட்டார பகுதியில் உள்ள விவசாய தோட்டங்களின் மின்மோட்டார் கேபிள்கள்கள் திருட்டு சமீபத்தில் அதிகமாக நடந்தது.
கடந்த வாரம் ஒரே நாளில், ஐந்து இடங்களில் மின் மோட்டார், ஒயர்கள் திருட்டு போனது. விவசாயிகள் புகாருக்கு நடவடிக்கை எடுக்காமல் போலீசார் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இந்நிலையில், இன்று (நவ.,16) மேட்டுக்கடையில் குண்டடம் போலீசார் வாகன தணிக்கை செய்தனர். சந்தேகப்படும் வகையில், சாக்கு மூட்டையுடன் டூவீலரில் வந்த, இரண்டு பேரிடம் விசாரித்தனர்.
சோதனை செய்த போது, மூட்டையில், ஒயர்கள் இருந்தது தெரிந்தது. தொடர் விசாரணையில், திருவாரூரை சேர்ந்த பாலமுருகன், 24, கோவையை சேர்ந்த மதன், 27 என்பது தெரிந்தது. இருவரும் அதே பகுதியில், மோட்டார் கேபிளை திருடி வந்தது தெரிந்தது. கடந்த, 3 ம் தேதி நடந்த கேபிள் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இருவரை கைது செய்து, 1.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஒயர்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், திருடப்பட்ட கேபிள்களை பொங்கலுார், டி.கே.டி., மில் பகுதியில் உள்ள ராமலிங்கம், 26 என்பவரிடம் விற்பனை செய்தது தெரிந்தது. திருட்டு ஒயர்களை தெரிந்து வாங்கிய காரணத்தால், அவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.