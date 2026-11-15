/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ரோட்டோரம் ஆபத்தான பள்ளம் :பதறுது வாகன ஓட்டிகள் உள்ளம்
ரோட்டோரம் ஆபத்தான பள்ளம் :பதறுது வாகன ஓட்டிகள் உள்ளம்
ரோட்டோரம் ஆபத்தான பள்ளம் :பதறுது வாகன ஓட்டிகள் உள்ளம்
ADDED : நவ 14, 2026 05:30 PM
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பொங்கலுார்: கோவை–திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பொங்கலுார் பஸ் ஸ்டாப் அருகே தோண்டப்பட்ட பள்ளம் பல மாதங்களாக மூடப்படாமல் உள்ளது.
இதனால், அந்த வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் சாலையோரம் ஒதுங்கும்போது பள்ளத்தில் விழுந்து விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, பள்ளத்தை உடனடியாக மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.