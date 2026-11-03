ரோட்டில் பாயும் கழிவுநீர் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

UPDATED : நவ 03, 2026 02:03 AM
ADDED : நவ 03, 2026 02:03 AM
திருப்பூர்: குமார் நகர் – அங்கேரிபாளையம் ரோட்டில் சாக்கடை கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் சாலையில் பாய்வதால் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் ஸ்மார்ட் ரோடாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சாலையில் குடியிருப்புகள், வணிக நிறுவனங்கள், பள்ளிகள் உள்ளிட்டவை அமைந்துள்ளன. டீச்சர்ஸ் காலனி குறுக்கு வீதி அருகே சாக்கடை கால்வாயில் ஏற்பட்ட அடைப்பு காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக கழிவுநீர் வெளியேறி சாலையில் பாய்கிறது. தாழ்வான பகுதியாக இருப்பதால் சாலையைக் கடந்து கழிவுநீர் செல்கிறது.
இதனால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள், பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் வேலைக்குச் செல்வோர் சாலையைக் கடக்க சிரமப்படுகின்றனர். கால்வாய் அடைப்பை நீக்கி கழிவுநீர் சாலையில் தேங்குவதைத் தடுக்க மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.