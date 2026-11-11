ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
அவிநாசி: அவிநாசி பெரிய கோவில் தேர் எதிரில், சாக்கடை கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது.
அவிநாசிலிங்கேஸ்வர் கோவிலின் பெரிய தேர், கோவை மெயின் ரோட்டில் நிலையில் உள்ளது. அதற்கு எதிரில், உள்ள சாக்கடை வடிகாலில், மழை நீருடன் கழிவுநீரும் சேர்ந்து குளம் போல தேங்கி நிற்கிறது. இதனால், வியாபாரிகள் மற்றும் குடியிருப்புவாசிகள் என அனைவருமே பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர். பல நாட்களாக தேங்கி நிற்பதால் அதிகளவில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி பல்வேறு நோய்த்தொற்றுகளும் பரவுகிறது.
இவ்வாறு அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்படுவதால், வடிகால் கட்டுமானம் பணி மேற்கொள்ளுமாறு அப்பகுதி பொதுமக்கள் பலமுறை நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டும், அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை. குறைந்தபட்சம், கழிவுநீரையாவது அகற்றி இருக்கலாம். ஆனால், அதனையும் செய்யாததால், நாளுக்கு நாள் துர்நாற்றம் அதிகளவில் வீசுகிறது. எனவே, உடனடியாக நாராசா வீதி நுழைவாயில் முன், அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள கால்வாய் இடித்து புதியதாக கட்ட வேண்டுமென பொதுமக்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.