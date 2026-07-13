/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மா.கம்யூ., கட்சி பேரவை கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:19 AM
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காங்கேயம்:மா.கம்யூ.,
கட்சியின் சிறப்பு பேரவை கூட்டம் காங்கேயத்தில் நடந்தது. காங்கேயம்
தாலுகா குழு உறுப்பினர் செல்வராஜ் தலைமை வகித்தார். காங்கேயம்
வாரச்சந்தை அருகில் உள்ள டாஸ்மாக் கடை அகற்றப்பட்டது. ஆனால் அதே
இடத்தில் தனியார் மதுபான கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது
மக்களுக்கும், போக்குவரத்துக்கும் இடையூறாக அமைந்துள்ளது.
ஒதுக்குப்புறமான இடத்துக்கு மாற்ற வேண்டும். திருப்பூர் சாலை, பழைய
சென்னியப்பா திரையரங்கம் அருகில் பயணிகளுக்கு நிழற்கூடம் அமைக்க
வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.