கால்வாய் துார்வாரும் பணி முழுவீச்சில் மாநகராட்சி

UPDATED : அக் 28, 2026 07:48 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:46 PM
திருப்பூர்: ‘‘வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி மாநகரில் மழைநீர் தேங்காத வகையில் கால்வாய்களை துார்வாரும் பணியில் 124 பேர் ஈடுபட்டுள்ளனர்’’ என திருப்பூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் அமித் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் மழைநீர் தேங்காத வகையில் 124 ஊழியர்கள் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டு வடிகால்களை தூர்வாரி வருகின்றனர். தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் தரைக்கீழ் பாலங்களில் மழைநீர் தேங்கினாலும் மின்மோட்டார் உதவியுடன் போர்க்கால அடிப்படையில் உடனடியாக அகற்றி போக்குவரத்து பாதிக்காத வகையில் பணிகள் நடக்கிறது.
மாநகராட்சியின் நான்கு மண்டலங்களில் உள்ள 60 வார்டுகளில் டெங்கு ஒழிப்பு மற்றும் காய்ச்சல் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. டெங்கு புழுக்கள் உருவாகும் நீர் ஆதாரங்களை அழிக்கவும், வீடுதோறும் காய்ச்சல் கணக்கெடுப்பு நடத்தவும் 400 பணியாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று பணியாற்றுகின்றனர். மேலும் 60-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் புகை மருந்து அடித்து முதிர் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்தி வருகின்றனர் என்றார்.