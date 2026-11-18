/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/குடிநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு மாநகராட்சி அதிகாரி உறுதி
குடிநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு மாநகராட்சி அதிகாரி உறுதி
குடிநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு மாநகராட்சி அதிகாரி உறுதி
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:12 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சி, 42வது வார்டுக்கு உட்பட்ட கே.வி.ஆர்., நகர், சிவசக்தி நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நிலவி வந்த குடிநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு காணப்படும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர்.
இப்பகுதிகளில் கடந்த இரு வாரங்களுக்கும் மேலாக முறையாக குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படாததால் பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வந்தனர். இதனையடுத்து, குடிநீர் பிரச்னையை தீர்க்க வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இதில், 42வது வார்டு கவுன்சிலரும், மாநகராட்சி எதிர்க்கட்சி தலைவருமான அன்பகம் திருப்பதி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
குடிநீர் வினியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்னை சரிசெய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.