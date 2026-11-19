விபத்து ஏற்படுத்தும் பாதாள சாக்கடை: சீரமைப்பில் நகராட்சி அலட்சியம்
விபத்து ஏற்படுத்தும் பாதாள சாக்கடை: சீரமைப்பில் நகராட்சி அலட்சியம்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:19 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:50 PM
உடுமலை: குடியிருப்பு பகுதிகளில் சேதமடைந்து விபத்துகளை ஏற்படுத்தும், ஆளிறங்கு குழி மூடிகளை கணக்கெடுத்து, பாதாளச்சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்த, நகராட்சி நிர்வாகம் சீரமைக்க வேண்டும்
உடுமலை நகராட்சிக்குட்பட்ட 33 வார்டுகளில் பாதாளச்சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு, குடியிருப்பு வீடுகளில் இருந்து கழிவு நீர் சேகரிக்கப்படுகிறது. இதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஆளிறங்கு மூடிகள் பல இடங்களில் சேதமடைந்துள்ளது.
குறிப்பாக, வாகன போக்குவரத்து உள்ள குடியிருப்பு ரோடுகளில் அமைந்துள்ள மூடிகள் மோசமான நிலையில் உள்ளன. கான்கிரீட் கம்பிகள் வெளியே தெரிந்து, இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர்கள் நிலைதடுமாறி கீழே விழுகின்றனர்.
இரவு நேரங்களில் இத்தகை பகுதிகளில், அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படும் அளவுக்கு பாதாளச்சாக்கடை பராமரிப்பு உள்ளது. தற்போது, எம்.பி., நகர் குடியிருப்பு பகுதியில் ஆளிறங்கு குழி மூடி உடைந்து நீண்ட நாட்களாகியும் சீரமைக்கப்படவில்லை.
இதனால், விபத்து ஏற்படுவதை தடுக்க, அப்பகுதி மக்கள், குச்சியை நட்டு எச்சரிக்கைக்காக துணி கட்டி வைத்துள்ளனர். இத்தகைய அவல நிலையில் இருந்தும், ஆளிறங்கு குழி மூடி சீரமைக்கப்படவில்லை.
இதே போல், நகரில் வாகன போக்குவரத்து அதிகமுள்ள ரோடுகளில் சேதமடைந்துள்ள, ஆளிறங்கு குழி மூடிகளை கணக்கெடுத்து அவற்றை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால், பருவமழை காலத்தில் அவை மேலும் சேதமடைந்து, விபத்துகள் ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாததாகி விடும்.