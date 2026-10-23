தொலைவில் நகராட்சி அலுவலகம்; கவுன்சிலர்கள் தர்ணா

UPDATED : அக் 22, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:06 PM
திருமுருகன்பூண்டி: திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சி அலுவலகம் வர ஆட்டோவுக்கு 150 ரூபாய் செலவாகிறது. எனவே பழைய அலுவலகத்தை வரிவசூல் மையமாக மாற்ற வேண்டும் என்று கோரி, கவுன்சிலர்கள் தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர்.
திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சி கவுன்சிலர்களின் மாதாந்திரக் கூட்டம் தலைவர் குமார் தலைமையில், துணைத் தலைவர் ராஜேஸ்வரி, கமிஷனர் பாலமுருகன் முன்னிலையில் நடந்தது.
சுப்பிரமணியம் (மா.கம்யூ.): துப்புரவு, குடிநீர் பணியாளர்களின் பி.எப்., இ.எஸ்.ஐ., சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்தும் கணக்கில் வரவில்லை. துவக்கப்பள்ளி 12 துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு 624 ரூபாயில் 442 மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. அம்மாபாளையம் முதல் பாப்பீஸ் ஹோட்டல் வரை சோலார் லைட்டுகள் எரியாததால் விபத்து நடக்கிறது. 8, 9-வது வார்டு மின் டிரான்ஸ்பார்மர் அகற்ற ஜனவரி முதல் கோரியும் நடவடிக்கை இல்லை.
முருகசாமி (தி.மு.க.): நான்கு வருடமாக 7-வது வார்டு சுகன் மருத்துவமனை அருகே நல்லாற்று கிளை ஓடை துார்வாரப்படவில்லை. போர்வெல் போட்டு மோட்டார் பொருத்தாமல் கிடப்பில் உள்ளது.(இவ்வாறு கூறி தரையில் அமர்ந்து தர்ணா செய்தார்)
மதிவாணன் (தி.மு.க.): 13-வது வார்டு ராக்கியாபாளையம் பள்ளி அருகே மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி படிக்கட்டுகள் இடித்து கட்டப்படாததால் சுத்தம் செய்ய முடியவில்லை. பாலாஜி நகர் பூங்கா உபகரணங்கள் துருப்பிடித்து குழந்தைகளுக்கு காயம் ஏற்படுகிறது. விளக்கு இல்லாததால் சமூக விரோத செயல்கள் நடக்கின்றன. சமுதாய நலக்கூட பராமரிப்புக்கு 2 வருடம் முன் ஒதுக்கிய 7 லட்சம் போதாமல் உள்ளது.
ராஜன் (தி.மு.க.): துரைசாமி நகர் பெரியாயிபாளையம் ரோட்டு பாலம் மூன்றாவது முறையாக பழுதடைந்துள்ளது. செம்மொழிப் பூங்கா பணி பாதியில் நிற்பதால் சுற்றுச்சுவர், விளக்கு இல்லாமல் மது கூடாரமாக மாறியுள்ளது.
கவுன்சிலர்கள் போராட்டம்
பழைய நகராட்சி அலுவலக கட்டடத்தை வரி வசூல் மையமாக மாற்ற வேண்டும். புதிய அலுவலகம் தொலைவில் உள்ளதால் மக்கள் ஆட்டோவுக்கு 120 முதல் 150 ரூபாய் செலவிட வேண்டியுள்ளது எனக் கூறி மா.கம்யூ. கவுன்சிலர்கள் தேவராஜன், சுப்பிரமணியம், அ.தி.மு.க. கவுன்சிலர்கள் நடராஜன், தனலட்சுமி, தி.மு.க. கவுன்சிலர்கள் முருகசாமி, ராஜன், பாரதி, பூங்கோதை ஆகியோர் தரையில் அமர்ந்து தர்ணா செய்து கோஷமிட்டனர். நடவடிக்கை எடுப்பதாக கமிஷனர் உறுதி அளித்ததை அடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.
திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சி அலுவலகம் வர ஆட்டோவுக்கு 150 ரூபாய் செலவாகிறது. எனவே பழைய அலுவலகத்தை வரிவசூல் மையமாக மாற்ற வேண்டும் என்று கோரி, கவுன்சிலர்கள் தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர்.