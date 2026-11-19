/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/இரு நாட்கள் குடிநீர் 'கட்' :நகராட்சி அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:39 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:24 PM
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உடுமலை: உடுமலை நகராட்சி பகுதிகளில், 20 மற்றும் 21ம் தேதி, குடிநீர் வினியோகம் இருக்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உடுமலை நகராட்சியிலுள்ள, 33 வார்டுகளுக்கும், திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து, குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தலைமை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து, நகருக்கு வரும் பிரதான குழாயில் பழுது ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனை சரி செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதால், நாளை (20ம் தேதி) மற்றும் 21ம் தேதி ஆகிய இரு நாட்கள், குடிநீர் வினியோகம் இருக்காது.
எனவே, பொதுமக்கள் தண்ணீரை சேமித்து வைத்து, காய்ச்சி பருகுமாறு, நகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.