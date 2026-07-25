/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ வாடகை செலுத்தாத கடைக்கு நகராட்சி 'சீல்'
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:08 AM
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காங்கேயம்:காங்கேயம் பஸ் ஸ்டாண்டில் நகராட்சி நிர்வாகத்துக்கு சொந்தமான, 200க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் வாடகைக்கு விடப்பட்டுள்ளன. இதில் நான்கு மாத வாடகை நிலுவை உள்ள கடைகள், 27ம் தேதிக்குள் வாடகை செலுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில் வாடகை பாக்கி செலுத்தாத, ஏழாம் நெம்பர் கடைக்கு, நகராட்சி பணியாளர்கள் பூட்டி சீல் வைத்தனர். இனிவரும் காலங்களில் அனைத்து வாடகைதாரர்கள், அந்தந்த மாதத்திற்கான வாடகை தொகையை, 10ம் தேதிக்குள் செலுத்த, நகராட்சி கமிஷனர் பால்ராஜ் கேட்டு கொண்டுள்ளார்.