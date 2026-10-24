தடகளத்தில் பதக்கம் குவித்த முருகு பள்ளி மாணவர்கள்

UPDATED : அக் 17, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:54 PM
திருப்பூர்: தமிழக அரசு நடத்திய மாவட்ட தடகள போட்டியில் முருகு மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் பதக்கங்களை குவித்தனர்.
17 வயது பிரிவில் 1500 மீ, 3000 மீ ஓட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவன் சூரியநாராயணன் தங்கம் வென்றார். 14 வயது பிரிவு உயரம் தாண்டுதலில் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவன் லித்தீப் வெள்ளி வென்றார். இருவரும் சேலத்தில் நடைபெற உள்ள மாநில போட்டிக்கு தேர்வாகினர்.
மேலும் அதீதவர்மன், சஞ்சனா, கிருத்திக் வெண்கலமும், 14 வயது 4x100 மீ தொடர் ஓட்டத்தில் அதீதவர்மன், சத்தியபிரியன், யோகன், லித்தீப் குழு வெள்ளியும் வென்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களையும், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ராமச்சந்திரன், ஸ்ரீராம் சுரத் ஆகியோரையும் தாளாளர் பசுபதி, சசிகலா வாழ்த்தினர்.
தடகளத்தில் சாதித்த முருகு மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்களுடன் தாளாளர் பசுபதி உள்ளிட்டோர்.