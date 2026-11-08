சேமிப்புக்கு வழிகாட்டும் என் என்.எஸ்.வி. சிட் பண்ட்ஸ்
சேமிப்புக்கு வழிகாட்டும் என் என்.எஸ்.வி. சிட் பண்ட்ஸ்
ADDED : நவ 07, 2026 01:41 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர்,............................... என்.என்.எஸ்.வி. சிட்பண்ட்ஸ் நிறுவன நிர்வாக இயக்குனர் வெள்ளியங்கிரி கூறியதாவது:
மக்களின் நம்பிக்கையையும், நல்லாதரவையும் பெற்று 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எங்கள் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இன்றைய காலகட்டத்தில், வருமானத்தை பெருக்குவது மட்டுமல்ல, எதிர்கால தேவைகளுக்காக சேமிப்பை திட்டமிடுவதும் ஒவ்வொருவருக்கும் மிகவும் அவசியம்.
குழந்தைகள் கல்வி, குடும்பத்தின் முக்கிய தேவைகள், தொழில் வளர்ச்சி, சொந்த வீடு என ஒவ்வொருவருக்கும் பல்வேறு தேவைகளும், கனவுகளும் உள்ளன. அதற்கு ஏற்ற வகையில், முறையான சேமிப்பு திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
வாடிக்கையாளர்களின் சேமிப்பு தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, 1997ம் ஆண்டு முதல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எளிமையான நடைமுறைகள், துரிதமான சேவை மற்றும் பல்வேறு சேமிப்பு வாய்ப்புகளை வழங்கி வருகிறது.
அரசு விதிகளின்படி பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனம் இது. வாடிக்கையாளர்களின் முதலீட்டுக்கு பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் உள்ளது. வாடிக்கையாளர்களின் நிதி தேவைகளுக்கும், சேமிக்கும் திறனுக்கும் ஏற்ப, ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.5 கோடி வரையிலான பல்வேறு சீட்டு குரூப்புகள் உள்ளன. அவற்றில் 20 மாத கால திட்டங்களில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப தேர்ந்தெடுக்கலாம். விரைவான பணம் பட்டுவாடா, தினசரி வசூல் வசதி உள்ளது.
சேமிப்பில் ஒழுங்கையும், நிதி தேவைகளுக்கான திட்டமிடலையும் விரும்புவோருக்கு ஏற்ற சீட்டுகள் உள்ளன. உங்கள் தேவைக்கேற்ற சீட்டு திட்டங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்ள, 91713 83838 மற்றும் 7448304050 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.