/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நாகர்கோவில் ரயில் திருப்பூர் வரும் தீபாவளி என்பதால் இயக்கம் மாற்றம்
நாகர்கோவில் ரயில் திருப்பூர் வரும் தீபாவளி என்பதால் இயக்கம் மாற்றம்
நாகர்கோவில் ரயில் திருப்பூர் வரும் தீபாவளி என்பதால் இயக்கம் மாற்றம்
ADDED : நவ 06, 2026 07:41 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பூர்: ஈரோடு – கரூர் வழித்தடத்தில் தண்டவாள பராமரிப்பு பணி நடப்பதால், நாகர்கோவில், பாலக்காடு டவுன் இயக்கம் மாற்றப்படுவதாக, அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருந்தத; இதில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை காரணமாக இந்த அறிவிப்பில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் வசதிக்காக இன்று (7 ம் தேதி) மற்றும் வரும், 10 ம் தேதி, கோவை – நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் வழக்கமான வழித்தடத்தில் இயங்கும்; திருப்பூர் வரும்; ஈரோடு வழியாக திண்டுக்கல் செல்லும். அதே போல், பாலக்காடுடவுன் – திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ் (எண்:16844) இன்றும், 7 ம் தேதியும், கொடுமுடி ஸ்டேஷனில் நிறுத்தி வைக்கப்படாது; வழக்கம் போல் பயணத்தை, திருச்சி வரை தொடரும் என சேலம் ரயில்வே கோட்ட அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.