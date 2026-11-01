நல்லாற்றில் குப்பை அதிகாரிகள் ஆய்வு: ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி
நல்லாற்றில் குப்பை அதிகாரிகள் ஆய்வு: ‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி
UPDATED : அக் 31, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:44 PM
திருப்பூர்: நல்லாற்றில் குப்பைகள் கொட்டப்படுவது குறித்து 'தினமலர்' நாளிதழில் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, வருவாய்த்துறையினர் நேரில் ஆய்வு செய்து, குப்பைகளை அகற்ற ஊராட்சி நிர்வாகம் வாயிலாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
திருமுருகன்பூண்டி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தன்னார்வ அமைப்புகள் சார்பில் நல்லாற்றைத் தூய்மைப்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், ஆற்றின் பல்வேறு இடங்களில் குப்பைகள், கழிவுகள் கொட்டப்படுவதுடன், சில பகுதிகள் ஆக்கிரமிப்பிலும் சிக்கியுள்ளன. இதுகுறித்து, 'தினமலர்' நாளிதழில் நேற்று முன்தினம் செய்தி வெளியானது. கருவலுார் பகுதியில் நல்லாற்றில் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டிருந்த புகைப்படமும் இடம்பெற்றிருந்தது.
இதன் எதிரொலியாக, அவிநாசி வருவாய்த்துறையினர் சம்பந்தப்பட்ட இடத்தில் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, கருவலுார் ஊராட்சி நிர்வாகம் மூலம் குப்பைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வருவாய்த்துறையினர் கூறுகையில், 'நல்லாற்றில் குப்பைகள் கொட்டுவது சட்டப்படி குற்றமாகும். அங்கு கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பைகளை ஊராட்சி நிர்வாகம் மூலம் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆற்றைப் பாதுகாத்தல், தொடர்ந்து கண்காணித்தல், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல் போன்ற பணிகளை நீர்வளத்துறையினர் மேற்கொள்ள வேண்டும்' என்றனர்.